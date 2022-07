Motorista de um Gol em alta velocidade não respeitou o PARE arrancou uma árvore e por fim bateu contra a parede de uma conveniência na Rua Emílio Mascoli em Naviraí. Ele por pouco não atingiu um piloto de moto. Socorrido foi encaminhado com ferimentos no rosto ao Hospital Municipal de Naviraí. Câmeras de segurança registraram o acidente. A Polícia apuras as causas do acidente.