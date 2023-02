Motorista foge da Polícia por 7 Km em Campo Grande. O fugitivo vendia drogas na região do Universitário e usava o filho para disfarçar o comércio de drogas. Quando os policiais foram realizar a abordagem e ele se evadiu em alta velocidade. Tiros foram efetuados contra os pneus do carro e na região do Aero Rancho foi interceptado. Ao descer do veículo usou o filho como escudo humano, mas negociações os policiais conseguiram prende-lo. Dentro do automóvel foram apreendidos 26 porções de cocaína. Além de uma furadeira, um aparelho de som automotivo, uma máquina de cartão, uma balança de precisão, moedas e R$ 256. A criança foi deixada com a mãe e o autor encaminhado para a delegacia.