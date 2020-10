CAMPO GRANDE/MS – O animalzinho (Foto ilustrativa acima) passeava com sua dona, em um condomínio, localizado no Jardim São Lourenço, quando foi atropelado por um veículo. Conforme o boletim de ocorrência, aconteceu ontem à noite, e autora também moradora no referido condomínio.

A dona do cachorrinho (24) disse na Delegacia de Polícia que estava no pátio do residencial passeando junto de seu animal chamado Romeo, quando a autora, conduzindo seu veículo, entrou no residencial não obedecendo o limite de velocidade dentro do condomínio, e acabou atropelando o animal que morreu no local.

A dona do cachorro ainda relatou que a autora não a procurou para reparar o que havia feito e nem pedido de desculpas, e ainda disseminou em grupos de WhatsApp acusando a dona do animalzinho pelo atropelamento e morte da mesma.

Está na Lei Nº 9.605, qualquer tipo de abuso e maus-tratos contra animais, sejam eles domésticos, domesticados, nativos, exóticos ou silvestres é passível de punição. A pena contra o responsável pelas agressões varia de uma multa até a detenção, que pode chegar a um ano e pode ser aumentada caso ocorra a morte do animal