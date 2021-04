No início da tarde desta quarta-feira (7), um moto entregador acabou sendo socorrido pelo Corpo de Bombeiros em Campo Grande, após um acidente com um veículo Chevrolet Corsa, na rua Ricardo Brandão no cruzamento com a rua Bahia. A motorista, uma psicóloga de 27 anos, contou que estava descendo a rua Bahia quando no cruzamento o semáforo ficou amarelo e ela foi reduzindo a velocidade até frear totalmente com o fechamento do sinal. Com isso, o moto entregador que vinha logo atrás acabou colidindo na traseira do veículo batendo com a cabeça no vidro que acabou estilhaçado. Ele foi socorrido pelos bombeiros com suspeita de fratura na clavícula sendo levado para a Santa Casa.