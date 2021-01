Motorista do Nivus ultrapassa sinal vermelho nesta tarde de quinta-feira (21) na Rua Professor Luiz Alexandre de Oliveira e bate num veículo Mobi Easy, que seguia no sentido bairro/Centro pela Afonso Pena que capotou. Os bombeiros foram acionados e socorreram o motorista do Mobi, um advogado (51) que foi encaminhado com um ferimento na cabeça para o Hospital da Unimed. O motorista do Nivus não se machucou. O trânsito ficou lento funcionando apenas em meia pista.