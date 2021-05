Ao furar um semáforo no fim da manhã de domingo (30), um motorista provocou um acidente com capotamento, no cruzamento das ruas Fernando Côrrea da Costa com Sebastião Lima. Uma mulher e duas crianças foram atendidas pelo Corpo e Bombeiros.

O motorista do Voyage confessou que ‘furou’ o semáforo vermelho por desatenção. Ele seguia pela rua Sebastiao Lima quando passou no sinal e atingiu um Renault Sandero, onde estavam um rapaz de 26 anos e o pai um idoso de 70 anos.

Pai e filho voltavam para casa depois de ir buscar almoço. Com a batida, o Voyage capotou e os bombeiros foram acionados sendo que a mulher e as duas filhas de 7 e 8 anos foram levadas para a Santa Casa, mas sem ferimentos graves.

Já o motorista e a outra criança, um menino, não precisaram ser levados para unidade de saúde. O outro motorista e o idoso nada sofreram.