Motorista de um Chevrolet Tracker invadiu a preferencial e bateu numa viatura da Polícia que seguia pela Rua das Flores em Bonito. Com a colisão, o carro capotou e quase atingindo um restaurante na esquina. Ninguém ficou ferido. O veículo bateu numa árvore que fica na calçada danificando a lateral. Chovia no momento do acidente.