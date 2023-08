Edmilson Nunes dos Santos (50) morreu após colidir o Fiat Pálio com um ônibus na BR-262 entre Miranda e Aquidauana; próximo à região da Serrinha. Os Bombeiros socorreram o motorista com preso as ferragens com múltiplas fraturas ao Pronto-Socorro de Aquidauana. Mas devido a gravidade transferido a Santa Casa da Capital. Mas não resistiu aos ferimentos e vindo a óbito.