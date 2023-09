Sérgio Jesus Dias de Oliveira (39) morreu ao realizar uma ultrapassagem indevida na BR-163 em Pedro Gomes. Ele dirigia um Gol e ao ultrapassar na faixa contínua bateu de frente com um Palio Weekend. Sérgio morreu na hora. Os passageiros do Gol e do Palio foram socorridos com ferimentos pelos Bombeiros. O caso foi registrado como sinistro de trânsito provocado pela própria vítima.