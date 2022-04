Motorista de um Chevrolet Agile invadiu a pista contrária e bateu de frente com o caminhão do Exército que seguia sentido São Gabriel do Oeste/Rio Verde . O corpo da vítima ficou preso às ferragens sendo retirado e encaminhado ao IML. O Acidente aconteceu no km 619 na BR-163. Atendem a ocorrência, equipes do Samu, Os Bombeiros, CCR MSVia, Polícia Civil, Perícia Técnica e PRF.