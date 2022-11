Caminhonete tomba e carro atinge placa após acidente na Vila Bandeirantes em Campo Grande. O acidente ocorreu no cruzamento das ruas Alexandre Fleming e Dr. Mario Quintanilha, na Vila Bandeirante. A S10 teria invadido a preferencial. De acordo com um familiar da motorista do Fox ela seguia pela Alexandre Fleming, que é a rua preferencial, quando o motorista da S10 invadiu a pista. A caminhonete foi atingida e tombou. O Fox só parou após a motorista atingir uma placa. Os motoristas não sofreram ferimentos e um guincho foi acionado para desvirar a S10. Parte da via ficou interditada até que o veículo fosse retirado.