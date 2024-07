Motorista perde carro para bandido e leva coronhadas no Nova Lima

Um motorista de 25 anos, foi assaltado e teve o carro levado pelo criminoso, na noite desta quinta-feira (18), no bairro Nova Lima, em Campo Grande (MS). A vítima ainda foi agredida pelo suspeito.

Segundo o boletim de ocorrência, o rapaz estava na Rua Marques de Herval, quando foi assaltado por um conhecido. O autor estava na junto da esposa e do sogro, quando cometeu o crime e levou o veículo Audi da vítima.

Ainda de acordo com a ocorrência, durante a ação, a vítima foi agredida com duas coronhadas na cabeça. A Polícia Militar deu apoio no caso e encaminhou a vítima a uma unidade de saúde.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento) para as medidas cabíveis.



fonte: topmidianews