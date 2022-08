Motorista perde o controle do veículo HB20 e bate em viatura da PM estacionado na José Antônio em Campo Grande. Ele sofreu ferimentos na mão e no pé, mas sem gravidade. A Polícia Militar realizou o teste do bafômetro que atestou negativo. O impacto da batida foi tão grande que danificou a frente do HB20 e a traseira da viatura do 1° Batalhão.