Em zigue-zague, motorista de um Gol bate em coqueiro e mulher morre na Vila Morumbi em Campo Grande. Outros cinco ocupantes do carro foram socorridos. O acidente ocorreu após o grupo saía de uma conveniência as 2 horas da madrugada de terça-feira (29). No banco traseiro estavam dois homens, de 18 e 23 anos, e uma mulher e na frente estavam o motorista de 22 anos, que não tinha CNH, e mais duas mulheres, uma loira e uma morena. A mulher morena morreu no local. De acordo com informações na Avenida Touros Puxian, o motorista estava em zigue-zague e teria perdido o controle da direção quando uma duas mulheres puxou o volante para a direita e o carro colidiu num coqueiro. Os ocupantes foram socorridos com ferimentos pelo corpo e o motorista com suspeita de traumatismo craniano e fratura nos membros sendo encaminhados a Santa Casa. Na ocorrência foi descoberto que o motorista tinha um mandado de prisão em aberto.