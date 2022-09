O motorista do veículo Mini Cooper preso em flagrante por homicídio culposo Matheus Eduardo Tavares, 28 anos, confirmou que ao tentar desviar de um congestionamento na saída da festa Fantasy, atropelou no domingo (4) três pessoas em São Gabriel do Oeste. No acidente, José Victor de Quadros Bom, de 21 anos, morreu. Ele será velado e sepultado hoje (5) em Rochedo. O outro jovem atropelado, José Antônio Borges Maria, de 27 anos continua internado em estado grave, sedado, intubado e respirando com a ajuda de aparelho na Santa Casa. Talita Aparecida de Almeida Bialta, de 22 anos, sofreu ferimentos leves e segue estável no hospital do município.