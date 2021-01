CAMPO GRANDE/MS – Latas de cerveja foram encontradas dentro do carro do motorista, que segundo informações, estava com sinais de embriagues. No entanto, ele não quis fazer o teste de bafômetro. Pelas condições em que estava, acabou preso em flagrante por dirigir embriagado.

O acidente ocorreu na noite de sábado (9), e causou a morte Marcos Santos da Costa, 52, que estava sozinho no Chevrot Classic. O autor conduzia um veiculo Prisma, quando bateu na lateral do Classic, no cruzamento da Avenida Salgado Filho com a Rua Guia Lopes. Com a colisão, os veículos ficaram bastante danificados e Marcos ficou inconsciente e foi feita tentativa de reanimação, mas ele acabou morrendo no local.