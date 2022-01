Um motorista capota SUV na tarde de segunda-feira (3) no bairro Aero Rancho após sofrer mal súbito e bater em carro estacionado. O acidente ocorreu por volta das 14h30. O motorista de 31 anos, seguia em seu Hyundai ix35 pela Avenida Campestre, quando próximo à Avenida Gunter Hans, no bairro Aero Rancho, perdeu o controle da direção e colidiu na traseira do Hyundai Creta estacionado. Com o impacto, o veículo capotou, ficando com as rodas para cima. No carro estava a esposa de 30 anos e duas crianças como passageiros. Uma menina de 5 meses e um menino de 1 ano e 11 meses, que estavam na cadeirinha de segurança. As crianças não sofreram ferimentos, já o casal teve algumas escoriações pelo corpo. “Ele possivelmente teve um mal súbito”, explicou um dos socorristas do SAMU. Eles foram socorridos pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levados para atendimento médico em um hospital da cidade, onde serão avaliados por especialistas. A Polícia Militar de Trânsito foi acionada e realizou os procedimentos de praxe.