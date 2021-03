NOVA ANDRADINA-MS (Correspondente) – O 8º Batalhão de Polícia Militar, “Guardião do Vale do Ivinhema” prendeu na noite de terça-feira (2), um jovem de 23 anos por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A equipe policial do Distrito de Ipezal estava em patrulhamento na Avenida Presidente Vargas quando visualizou um veículo suspeito, um GM -CELTA cor cinza, em alta velocidade.

A equipe fez acompanhamento tático e deu ordem de parada ao motorista que durante abordagem acelerou, saindo em fuga. Os policiais iniciaram um acompanhamento tático. Na fuga o autor então dirigiu de forma perigosa na MS-145 vindo a andar em Zig-zag colocando outros veículos em risco. Em um dado momento o motorista jogou o veículo em direção a viatura, momento em que foi fechado pela VTR, cessando a fuga.

No veículo foi encontrado 420 Kg de maconha, um revólver calibre .38 e 05 munições intactas. O autor alegou que pegou a droga no município de Ponta Porã e levaria para o Estado de Minas Gerais. Diante dos fatos, o autor foi conduzido juntamente com os ilícitos até a Delegacia de Polícia Civil para providências.