CHAPADÃO DO SUL-MS (Correspondente) – Um motorista (43) teve as duas pernas amputadas na segunda-feira (17) após acidente grave com compressor de ar. Ele calibrava os pneus do ônibus na empresa em que trabalha quando ocorreu uma explosão do compressor de ar. Os estilhaços do equipamento atingiram as penas do motorista que foi socorrido ao hospital e depois foi transferido a Santa Casa de Campo Grande (MS) em estado grave. Devido a gravidade do acidente e precisou amputar a perna esquerda abaixo do joelho e a direito devido múltiplas fraturas expostas e ferimentos graves no joelho ao pé. Os amigos dele disseram que o estado de saúde é preocupante e inspira cuidados. Ele segue internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).