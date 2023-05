Motoristas de MS tem 10 dias para quitar dívidas e impedir leilão de carros e motos

O Detran/MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) publicou, nesta quarta-feira (03), o edital de retirada de veículos apreendidos há mais de um mês em Campo Grande. Na lista estão carros como Ford Fiesta, GM Corsa e Fiat Uno, além de motos dos modelos Honda CG 150 Titan, Yamaha YBR 125ED e Honda/CBX 250 Twister.

De acordo com o texto publicado no DOE (Diário Oficial do Estado), os proprietários têm 10 dias a partir de hoje para regularizar os débitos pendentes e evitar que veículos sejam leiloados para circulação ou até como sucatas.

Os proprietários poderão ainda ser cobrados judicialmente pelo valor remanescente caso o preço do arremate não seja suficiente para liquidar a dívida. Dúvidas podem ser sanadas na agência do Detran em que o veículo foi recolhido.

A lista dos veículos notificados consta a partir da página 41 do DOE, desta quarta-feira. Clique aqui e confira.