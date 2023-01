Motoristas de ônibus vão “cruzar os braços” em Campo Grande. Categoria não chegou a um acordo sobre reajuste com o Consórcio Guaicurus. A decisão de paralização veio após o prazo de diálogo envolvendo reajuste salarial encerrar. O STTCU (Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Coletivo Urbano) definiu que os motoristas de ônibus da Capital irão parar as atividades amanhã (17).

Em ata os empresários alegam que o reajuste solicitado não será realizado porque, segundo eles, o valor da nova tarifa do transporte público ainda não está definido. Diante da negativa do Consórcio, o sindicato sinalizou a paralisação dos motorista “a partir” desta quarta-feira (18). Contudo não é detalhado se a mobilização segue nos demais dias da semana.

João Resende presidente do Consórcio Guaicurus disse que a empresa ingressará ainda hoje (16) com ação trabalhista para impedir o movimento, que segundo legislação, estaria irregular. “Nós pedimos para que não fizesse, pedimos para que seguissem a lei. Vamos protocolar agora a tarde com o juiz de plantão”, disse. Resende afirmou que a Prefeitura Municipal não se manifestou a respeito da nova tarifa, que há mais de um mês vem sendo tratada pela empresa.