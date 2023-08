Colisão entre caminhonete Hilux e um caminhão deixou os motoristas feridos na BR-163 em Nova Alvorada do Sul. Com o impacto a caminhonete ficou destruída e os airbags do caminhão foram acionados. O motorista ficou preso as ferragens sendo resgatado pelos Bombeiros e socorristas da CCR MSVia; sendo encaminhado ao Hospital do Município. Já o caminhoneiro sofreu uma luxação e foi socorrido para Rio Brilhante. A PRF esteve no local.