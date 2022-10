Luiz Otavio de Campos Silva, 34 anos, e Julio Ignácio Ortiz, 75 anos morreram após uma colisão frontal na região da ponte do rio Salobra em Miranda. Eles eram de Campo Grande e Aparecida do Taboado, respectivamente. Dois veículos colidiram frontalmente. Um deles saiu da pista de caiu no barranco. Segundo os Bombeiros, as vítimas ficaram presas às ferragens. Os dois motoristas não resistiram aos ferimentos e morreram no local.