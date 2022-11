Polícia Militar Rodoviária apreende cerca de 1,3 tonelada de drogas na MS-164, próximo ao Distrito de Vista Alegre. Os militares em patrulhamento visualizaram dois veículos em alta velocidade, em atitude suspeita, sendo um veículo VW/Voyage prata e um FORD/Ka branca, sendo ambos abordados após alguns quilômetros de acompanhamento tático. Durante vistoria veicular foram localizados 771 kg de maconha, no VW/Voyage e 515 kg da mesma substância no veículo FORD/Ka, totalizando 1.286 kg da droga. Os dois homens um de 34 e outro de 23 foram presos em flagrante e encaminhados, juntamente com os veículos e o entorpecente, à Delegacia de Polícia Civil de Maracaju. O prejuízo ao crime foi avaliado em R$ 2.036.000,00 reais.