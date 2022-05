Com o projeto Movimenta Campo Grande, a Prefeitura leva as terças e quintas – das 17h30 às 19h30 – aulas de Funcional e de Pilates, para moradores do Bairro Nova Campo Grande. São oferecidas 30 vagas por oficina.

A ideia de levar as modalidades para região surgiu a partir da iniciativa de moradores do bairro, que, na dificuldade de deslocamento, resolveram solicitar à Fundação de Esporte, para levar as atividades mais próximas aos participantes. As oficinas eram realizadas no bairro vizinho, no Jardim Carioca.

Fábia Britez, servidora pública, e coordenadora do movimento Solta a Voz Nova Campo Grande, destacou os benefícios das aulas.

“Acredito que essa oficina será muito importante para os moradores. Em 23 anos morando no bairro não recordo de uma única vez que houve este tipo de projeto. Provavelmente muitas pessoas deixam de praticar esse tipo de aula em razão de não ter condições financeiras, ou até mesmo de deslocamento”, disse a servidora.

A agente social, Rhaylcia Ferreira, coordenadora da região, ressaltou os benefícios no organismo dos praticantes das oficinas.

“Está o aumento da força, resistência e condicionamento físico. Os benefícios são inúmeros, a começar pelo aceleramento do metabolismo, queima de gordura, desenvolvimento da percepção dos movimentos e da agilidade, além do alívio do estresse e correção da má postura”, pontua.

O diretor-presidente da Funesp, Odair Serrano, falou sobre os diferenciais das práticas esportivas. “Queremos levar qualidade de vida para a população campo-grandense. Estamos atendendo uma reivindicação antiga dos moradores. Queremos levar ainda mais para a população”.

Projeto

O Movimenta Campo Grande, visa oferecer atividades físicas e esportivas para a população, que promovam o desenvolvimento da cultura esportiva e do lazer do município.

A ação proporciona atividades esportivas, voltadas ao desenvolvimento humano dos praticantes, a vivência e aprendizagem esportiva até a especialização e aperfeiçoamento esportivo.