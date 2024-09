Movimento “Cumpra-se a Lei” entra na segunda semana com paralisação de 4 horas

Campo Grande/MS, 03 de setembro de 2024 – O Sindicato dos Policiais Civis de Mato Grosso do Sul (SINPOL) informa que o movimento “Cumpra-se a Lei”, iniciado na semana passada, entra em sua segunda semana com uma paralisação de 4 horas nesta quinta-feira, dia 05 de setembro.

A ação visa pressionar o governo estadual a cumprir a promessa de valorização salarial da categoria e reconhecer a importância do trabalho dos policiais civis.

A paralisação será realizada das 8h às 12h e não afetará os serviços essenciais, como atendimento a crianças, idosos e casos de flagrante delito. O SINPOL garante que a segurança pública será mantida e os casos mais urgentes serão atendidos.

O movimento busca um diálogo com o governo para garantir melhores condições de trabalho e o reconhecimento do papel fundamental dos policiais civis na segurança pública do estado. O SINPOL conclama todos os policiais civis, filiados ou não, a se unirem ao movimento, demonstrando a força da categoria e a necessidade de uma resposta urgente do governo.

O SINPOL permanece em prontidão para garantir a segurança da população e buscar um diálogo justo com o governo.