Movimento liderado por Pedrossian Neto que pede a inclusão do ramal Campo Grande-Ponta Porã faz audiência em Dourados nesta 3ª

O Movimento MS de Volta aos Trilhos, encabeçado pelo deputado Pedrossian Neto (PSD), vai reforçar a importância da inclusão do ramal Campo Grande-Ponta Porã na relicitação da Malha Oeste, em audiência pública em Dourados no dia 27 de junho, na Câmara Municipal, às 19h.

Por meio da visita técnica ao distrito de Itahum, a segunda maior cidade do Estado já tinha sido incluída nos debates, que aconteceram também em Sidrolândia, Maracaju e Ponta Porã, no fim de maio e começo de junho.

Apontamento, que recebe concordância dos produtores e cidades envolvidas no trecho, é de que o estudo da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) indica inviabilidade no ramal, o que foi considerado inconsistente.

A princípio, a concessão da Malha Oeste prevê apenas ramal de Corumbá (MS) a Mairinque (SP).

Alem dos produtores e prefeitos das cidades visitadas, o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), também aderiu à pauta em defesa do ramal considerado fundamental para a economia do Estado.