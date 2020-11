Cenário atual

O Pantanal enfrentou uma onda de incêndios florestais sem precedentes. Na pior seca dos últimos 47 anos, mais de 4,3 milhões de hectares foram consumidos pelas chamas, isso equivale a 29% de todo o Pantanal, e o cenário é preocupante para o futuro.

Milhares de animais morreram ou foram desalojados de seus habitats, muitas propriedades foram destruídas e diversas comunidades encontram-se em situação de vulnerabilidade. Os prejuízos econômicos, ambientais e sociais são ainda incalculáveis.

Diversas organizações atuaram e ainda atuam na linha da frente para minimizar os estragos causados pelo fogo. As ações estão concentradas no resgate da fauna e na distribuição de alimentos para os animais que sobreviveram e agora enfrentam a fome; combate aos incêndios e distribuição de insumos básicos por comunidades indígenas, quilombolas e ribeirinhas.

Movimento “O Pantanal Chama”

O movimento foi co-criado pelo Instituto SOS Pantanal, UniãoBR e por Luan Santana, com os objetivos de:

Prestar suporte emergencial à fauna e (Resgate de animais feridos ou debilitados e distribuição de alimentos em áreas queimadas)

Prestar apoio à comunidades em vulnerabilidade (Distribuição de insumos básicos para comunidades em vulnerabilidade)

Promover a restauração de áreas degradadas através do plantio de mudas nativas.

Estruturar de brigadas rurais voluntárias fixas pelo bioma, treinadas, equipadas e integradas aos bombeiros.

Diversas instituições fazem parte do movimento, atuando para que os diferentes objetivos sejam alcançados. São elas Instituto Arara-azul, Instituto Tamanduá, Instituto Homem Pantaneiro, Laboratório de Ecologia da Intervenção – UFMS, Instituto Centro de Vida – ICV, Wetlands Brasil, Mupan – Mulheres em Ação no Pantanal e Grupo de Resgate de Animais em Desastres.

O movimento possui um site que está coletando assinaturas em seu manifesto e doações: opantanalchama.sospantanal.org.br

Live Luan Santana

O cantor sertanejo decidiu fazer algo grandioso para chamar atenção para o desastre no Pantanal e apoiar as ações de recuperação do bioma. Ele escreveu uma música, lançada recentemente em seu canal no YouTube, intitulada: “Um grito entre as cinzas”, e fará um show, agendado para 22 de novembro, em pleno Rio Paraguai, diretamente de uma chalana, com exibição ao vivo pelos canais de Luan Santana e no canal National Geographic Brasil.

Artistas da região, ou não, serão convidados a se juntarem a Luan neste palco excepcional, unindo esforços para potencializar as doações, como o cantor já demonstrou atrair em outros shows ao vivo durante esta pandemia.

Toda o recurso arrecadado com a live e com a música, serão destinados ao Movimento, através do Instituto SOS Pantanal.

