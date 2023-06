MPE abre investigação para apurar ilegalidade em nomeações de prefeito

O prefeito de Coxim, Edilson Magro (DEM), está na mira do Ministério Público Estadual. A investigação, sob sigilo, envolve nomeações feitas pelo prefeito à frente do Poder Executivo do município localizado à 253 quilômetros de Campo Grande.

O procedimento preparatório tem como requerido o Município de Coxim, mas no assunto especifica que apura eventual ilegalidade praticada pelo chefe do Poder Executivo, hoje comandado por Edilson Magro.

“Apurar eventual ilegalidade praticada pelo Chefe do Executivo Municipal no que concerne à nomeação de agentes para a ocupação de cargos comissionados e funções de confiança”, diz a publicação.

No Diário Oficial o Ministério Público diz que os autos do procedimento poderão ser acessados e disponibiliza até link, mas ao clicar no endereço aparece a informação que o trabalho comandado pelo promotor Michel Maesano Mancuelho está sob sigilo.