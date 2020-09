O MPF defende a cassação dos passaportes do apóstolo Valdemiro Santiago, da Igreja Mundial do Poder de Deus, e do Missionário R.R. Soares, da Igreja Internacional da Graça. Luiz Carlos dos Santos Gonçalves, procurador regional da República aceitou o pedido do TRF. A alegação à Justiça é que a concessão do passaporte viola o princípio do Estado Laico. “Privilegia determina fé”.

Os documentos com validades de três anos foram concedidos em agosto de 2019 pelo governo de Jair Bolsonaro. Este tipo de passaporte garante alguns privilégios em aeroportos e dispensa o visto, dependo do país.