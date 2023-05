MPF notifica Google por campanha contra o Projeto da Censura

O Ministério Público Federal (MPF) de São Paulo notificou na segunda-feira 1º o Google e a Meta, dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, sobre supostas operações em suas plataformas contra o Projeto de Lei da Censura.

A manifestação foi feita dentro de um inquérito que tramita em São Paulo que tem como alvo as principais plataformas digitais.

Segundo o MPF, há indícios de que as big techs estariam promovendo “pressões”, se reunindo com congressistas e financiando propagandas para defender “sua posição nesse debate”, aponta um trecho do despacho.

O órgão segue afirmando que o Google, responsável pelo YouTube, “estaria lançando uma ofensiva que iria além de práticas ordinárias de participação no debate público legislativo”.

O MPF ainda elencou uma série de acusações contra as empresas donas das plataformas. O Google, por exemplo, estaria direcionando pesquisas sobre o termo para uma página com críticas ao projeto, assim como privilegiando, nos resultados de busca, conteúdos de oposição ao tema.

Conforme a Procuradoria, a prática, se confirmada, “parece estar fora do âmbito de condutas que sujeitos-alvo de propostas de regulação podem adotar em um debate democrático”.

À CNN, a Meta informou que não foi notificada pelo MPF, enquanto o Google falou que não irá se manifestar sobre o assunto.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), convocou uma reunião com os líderes da Casa, nesta terça-feira, 2, antes da sessão em que será realizada a votação do Projeto de Lei (PL) da Censura.

A ideia de Lira é tentar chegar a uma margem de votos mínima para aprovar a proposta. O deputado alagoano pretende adiar a votação se concluir que o encontro com os líderes partidários não surtiu efeito.