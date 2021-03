O Ministério Público Federal pediu a alienação antecipada de aeronaves registradas em nome de Matheus Pereira investigado no âmbito da Operação Cavok. Ação esta que apreendeu cerca de 23 aviões e imóveis de luxo avaliados em cerca de R$ 40 milhões de uma organização criminosa de tráfico internacional de drogas, em região de fronteira em agosto de 2020. Os mandados foram cumpridos em Ponta Porã/MS.

Segundo os andamentos processuais da 3ª Vara Federal de Campo Grande e publicado no Diário do TRF3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região nesta semana o MPF quer a alienação antecipada das aeronaves Cirrus Desing, prefixo PPOFF. Aeronaves avaliadas em R$ 2 milhões. E Beech Aircraft 58, prefixo PTFBI avaliados em R$ 600 mil.

A 3ª Vara irá decidir sobre a ação após o declínio de competência da Justiça Federal de Ponta Porã/MS. Os pedidos impetrados separadamente se referem a uma aeronave monomotor de fabricação estrangeira, da marca Cirrus Design, modelo SR22, fabricada no ano de 2010, matrícula PP-OFF. A aeronave foi apreendida no dia 6 de agosto do ano passado e se encontra na unidade 10 do Hangar 206 do Aeroporto Estância Santa Maria, em Campo Grande/MS. A segunda aeronave é um bimotor de fabricação estrangeira, da marca Beech Aircraft, modelo 58 (Baron), fabricada no ano de 1979, matrícula PT-FBI. E se encontra numa oficina no Aeroporto Estância Santa Maria.

O Juiz Bruno Cezar da Cunha em despacho assinado destacou que por “haver indício de ser proveito e instrumento para a prática de crimes de Matheus Pereira”.

O Juiz determinou que no prazo de 5 dias o réu se manifeste sobre o pedido do MPF e manda intimar o MPF e a Senad (Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas).

O magistrado irá se manifestar após as manifestações e decidir ou não pela alienação. Nestes casos é costume abrir procedimento de leilão judicial dos bens sequestrados e com aval para alienação antecipada.