MPF recebe denúncia do deputado Pedrossian Neto

Em resposta à denúncia do Deputado Pedrossian Neto o MPF abriu uma investigação em relação do contrato de concessão da BR-163. A CCR MSVia administra a via. Segundo o despacho do procurador da República Pedro Paulo Grubits, “tendo em vista todo o constante na manifestação”, a decisão é por transformar o pedido em “notícia de fato”.

Com isso serão expedidos ofícios à ANTT e a CCR MS Via, para que ambas se manifestem em relação à apuração. O grupo temático que vai analisar o pedido é a 3ª Câmara de Coordenação e Revisão, que atua nas áreas de consumidor e ordem econômica.