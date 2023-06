MPF recomenda oitiva de testemunhas em processo que investiga irregularidades na campanha de Riedel

O Ministério Público Federal se manifestou a favor de verificar os indícios de supostas irregularidades cometidas na campanha eleitoral para o governo do estado em 2022.

Em dezembro do ano passado, a coligação Mudança de Verdade, liderada por Capitão Contar (PRTB), ajuizou uma ação de investigação judicial eleitoral contra a chapa de Eduardo Riedel (PSDB) e Barbosinha (PP), então candidatos a governador e vice-governador.

Segundo a denúncia, haveria indícios de práticas ilícitas e abuso de poderes políticos e econômicos como a suposta distribuição massiva de combustíveis em diversas cidades do Estado, além de ação coordenada e abusiva de prefeitos, utilização de eventos financiados com recursos públicos e uso indevido dos meios de comunicação.

Há, também, a denúncia de utilização do programa social do governo estadual em troca de votos, que teria sido alvo de flagrante por uma equipe de reportagem nacional. O flagra teria ocorrido em uma reunião realizada a menos de 48 horas do segundo turno das eleições, com beneficiários do programa social na cidade de Coronel Sapucaia.

Dessa forma, a manifestação do MPF recomenda que seja iniciada a fase de instrução do processo de investigação e que as testemunhas sejam ouvidas para esclarecer as supostas irregularidades ocorridas durante a campanha eleitoral.