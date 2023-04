MPMS denuncia avó de Sophia por omissão e falso testemunho em morte de menina

O MPMS (Ministério Público Estadual) denunciou a avó da menina Sophia Ocampo, que morreu em janeiro deste ano após sofrer diversas agressões e ser estuprada. A mulher será investigada por crimes de omissão e falso testemunho. A mãe e o padrasto da menina estão presos acusados pelo crime.

A avó de Sophia foi denunciada pelo MP nos casos de omissão na comunicação de crime de violência contra criança e falso testemunho. A avó teria mentido durante o seu depoimento ao dizer que não sabia das agressões sofridas pela neta, mas a gravação de um diálogo entre a avó da criança demonstrou que ela sabia.

Ainda segundo a denúncia, foram juntados documentos de atendimento de Sophia pelo Conselho Tutelar, atendimentos médicos e um TCO registrado no dia 22 de novembro de 2022, quando foi registrado um boletim de ocorrência por maus-tratos.

Por fim, o MPMS pediu pela instauração de procedimento investigatório contra a avó de Sophia Ocampo. O documento foi assinado pelo promotor de Justiça, Wilson Canci Júnior.

No dia em que Sophia morreu, a mãe da criança havia mandado mensagens para a avó da criança dizendo que estava na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) com a filha que estava passando mal.

Quando as médicas atenderam Sophia já perceberam que ela havia sofrido violência sexual e chamaram a avó da menina para mostrar os hematomas na criança. Na época, a mulher disse que a filha não gostava que ela fizesse visitas.

Ainda foi revelado na época, que a avó em conversa com o ex-genro teria falado sobre as agressões sofridas pela neta.

Audiência do caso Sophia

A 1ª audiência do caso aconteceu no Fórum de Campo Grande, no dia 17 deste mês. Foi a primeira audiência de instrução e julgamento do processo sobre a morte de Sophia Ocampo, ocorrida no dia 27 de janeiro. O advogado de defesa do padrasto da menina – acusado junto à mãe dela de estupro de vulnerável e homicídio – disse que aguarda a conclusão dos laudos periciais para que ele se pronuncie sobre a acusação de estupro.

Na audiência, a mãe da ré, avó de Sophia, disse que a filha teria mudado o comportamento depois que começou a se relacionar com o atual companheiro. Ela afirmou em plenário que reclamava da sujeira de onde eles viviam, e do entra e sai de pessoas estranhas no local. Por isso, ela disse que a filha começou a proibir visitas na casa.