Ex-diretor do Presídio da Máxima, Paulo da Silva Godoy e o Agente Penitenciário Hugo Alexsander Rodrigues Pereira foram apresentados contra eles pelo MPMS uma acusação de improbidade administrativa, pois ambos teriam desviado o valor de 45.162,46 entre os anos de 2017 e 2019.

Foram apurados que no início de dezembro de 2018 após a apreensão de 47 Kg de carne bovina da Cantina da Máxima, produto este proibido de comercialização na penitenciária. E segundo o PM as carnes eram levadas para dentro da Máxima em carro oficial, pois assim não levantaria suspeita. As carnes proibidas dentro do presídio não eram catalogadas assim não passariam na prestação de contas para a Funpes de onde tanto Paulo e Hugo desviaram o valor de R$ 45 mil. O dinheiro também foi usado de acordo com as investigações para o pagamento de multas no valor de R$ 9 mil.

O promotor de justiça Adriano Lobo Viana de Resende pediu a perda dos bens acrescidos ilicitamente ao patrimônio público de ambos os acusados. Pois ele teria auferido sem a devida comprovação de valores superiores aos ganhos salarias. Paulo é acusado de aferir R$ 27 mil, superior aos ganhos. Hugo é acusado de R$ 101 mil sem a comprovação de onde o dinheiro saiu.

“Foram detectados vários depósitos bancários, mês a mês, sem a identificação do responsável pela transação, em ação típica do pagamento de vantagens indevidas. O recebimento de valores desproporcionais à renda do agente público e sem identificação da origem é considerável, e ocorre no mesmo período das irregularidades acima. Desse modo, restou demonstrado que o requerido auferiu, para si, enquanto agente público, vantagem patrimonial indevida. Inegavelmente recebeu dinheiro cujo valor é desproporcional à renda lícita do agente público”, declarou o promotor.

“Os requeridos agiram com nítida má-fé, pois tinham consciência da ilegalidade e imoralidade das condutas, de tal modo que, conforme demonstrado nos autos, houve inclusive a tentativa manifesta de embaraçar as investigações e imputar o fato a outra pessoa”, frisou o promotor.