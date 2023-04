MPMS denúncia motorista que atropelou e matou em saída de festa

O MPMS denunciou o motorista do Mini Cooper que atropelou três e matou o jovem de 21 anos, José Victor de Quadros Bom, de 21 anos, em São Gabriel do Oeste. A denúncia é do dia 4 deste mês, e de acordo com o MPMS, o motorista agiu com dolo eventual assumindo risco de produzir resultado danoso, já que estava sob efeito de álcool.

Além de dificultar a defesa da vítima, que foi atropelada no acostamento e pelas costas. O MPMS pede a fixação de valor mínimo para a reparação de danos morais causados pela infração. O crime aconteceu em São Gabriel do Oeste, em setembro de 2022.