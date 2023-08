MPMS instaura procedimento para apurar falta de vagas em creche de Chapadão do Sul

O MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul) abriu procedimento administrativo para apurar a falta de vagas em creche de Chapadão do Sul, João Carlos Krug (PSDB) é o prefeito da cidade.

Conforme publicação no Diário Oficial do MP desta quarta-feira (16), o procedimento considerou informação que a Secretaria Municipal de Educação do município teria uma lista de espera com aproximadamente 200 crianças de zero a três anos aguardando por vaga.

Em resposta a um ofício, a secretaria informou à promotoria que há a previsão de inauguração de um CEI no bairro Esplanada no segundo semestre de 2023, com capacidade para atender aproximadamente 230 crianças.

O município será oficiado a apresentar informações sobre a inauguração e capacidade do CEI Esplanada no prazo de 15 dias.