O MPMS investiga dois policiais por deixarem de atender uma ocorrência de roubo em julho de 2022. Conforme apontado na denúncia, os militares foram avistados pela vítima de assalto. O homem pediu ajuda aos policiais na viatura mas os “pracinhas” disseram para a vítima acionar o 190 porque estavam envolvidos em outra ocorrência e não poderiam atender ele naquele momento.

Com isso, a vítima acionou o 190 e a ligação foi gravada. “O absurdo da situação causada pelos denunciados foi tamanho que o policial militar que a atendeu inicialmente sequer acreditou na vítima”. Surpreso o atendente entendeu que o denunciante falava a verdade e chamou via COPON os policiais. E depois pediu desculpas pela atitude dos colegas de farda. Toda ligação foi gravada e, questionados, os policiais afirmaram que a vítima não foi atendida porque estava muito nervosa e não soube dar as informações sobre os assaltantes. Tal fato não teria se confirmado.

A vítima na ligação se mostrou bastante articulada, fornecendo detalhes sobre os bandidos. Após o ocorrido a vítima se manifestou em rede social sobre a omissão dos policias. Conforme o MPMS o fato “causou prejuízo à administração militar, provocando descrédito e ferindo a respeitabilidade da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul”.

Por fim, a denuncia foi oferecida contra os policiais por deixarem de observar lei, com agravante pelo motivo fútil “comodidade e preguiça” e estando em serviço. A denúncia foi recebida e os policiais agora são réus, aguardando julgamento do caso.