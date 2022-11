A obra que promete alavancar o turismo e melhorar a qualidade de vida dos moradores do distrito de Porto Morumbi, em Eldorado, avança com a implantação dos primeiros quilômetros de asfalto na rodovia MS-295.

Conforme a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), 3 quilômetros, entre o km 8 e 11 já estão pavimentados e as equipes continuam trabalhando ao longo da rodovia na execução de base e imprimação, que antecede a aplicação de asfalto.

Com investimento de R$ 28.605.510,21, o Governo do Estado vai asfaltar os 19,7 quilômetros até o pequeno povoado a beira do Rio Paraguai. “Se trata de uma região isolada que depende principalmente do turismo. Estamos trabalhando para entregar essa obra que vai levar desenvolvimento aos sul-mato-grossenses que moram lá”, disse o secretário de Estado de Infraestrutura, Renato Marcílio.

A expectativa é que nos próximos dias sejam implantados mais 3 quilômetros de pavimento.