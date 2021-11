No último boletim epidemiológico de novembro, divulgado nesta segunda-feira (29), Mato Grosso do Sul registrou 205 novos casos de Covid-19, mas nenhuma morte. Desde o início da pandemia, o Estado acumula 378.715 casos confirmados e 9.681 óbitos. Considerando apenas o mês de novembro, são 23 mortes, enquanto em outubro foram 52.

A taxa de contágio teve leve alta, passando de 0,84 para 0,85. Isso significa que um grupo de 100 pessoas contamina, em média, outras 85. O índice ainda não é o ideal, que seria abaixo de 0,5. Apesar do avanço da vacinação e da queda de mortes, os cuidados ainda são necessários. “Essa nova variante [Ômicron] tem mais de 50 mutações. Então, quem não se vacinou, vacine-se. Para evitar esse mal”, explicou o assessor militar na Secretaria de Estado de Saúde, coronel do Corpo de Bombeiros Militar Marcello Fraiha. Mato Grosso do Sul já vacinou mais de 81% da população com ao menos uma dose e 70,59% já completaram o ciclo vacinal (D2 ou dose única). Estão hospitalizados 56 pacientes, 32 em leitos clínicos e 24 em UTIs.

Confira aqui a apresentação e o boletim epidemiológico completo.