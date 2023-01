Iniciativa de sucesso e referência nacional, o programa estadual “MS Alfabetiza” vai continuar em 2023, na gestão do governador Eduardo Riedel. O objetivo é ajudar os municípios na alfabetização das crianças da rede pública de ensino, para que a leitura e a escrita estejam adequadas ao seu nível de escolarização.

Já foram investidos R$ 8,3 milhões no programa pelo Estado, lançado em outubro de 2021. Entre as ações realizadas estão a aquisição de livros didáticos, custeio de avaliações, bolsas para formação de profissionais e até premiação para escolas que tiveram os melhores índices de alfabetização, assim como contribuição para quem apresentou (índices) os menores.

O programa tem por finalidade criar as condições necessárias para alfabetização dos estudantes da rede pública de Mato Grosso do Sul. Estas ações são feitas nos anos iniciais do Ensino Fundamental, neste regime de colaboração entre Estado e municípios.

“Um dos grandes desafios da nossa gestão é fortalecer a parceria com os municípios, como por exemplo, continuar com um programa interessante que é o MS Alfabetiza, e ainda dar novos passos. Nossa gestão entende que o estudante de escola pública é um só, seja da rede municipal ou estadual. Teremos este foco de ajudar as escolas públicas municipais”, destacou o secretário estadual de Educação, Hélio Queiroz Daher.

A iniciativa foi bem aceita pelos 79 prefeitos do Estado, que inclusive firmaram a parceria necessária para realização das atividades. Outras entidades do setor educacional e instituições como a Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul) e Undime (União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação) também contribuíram com o projeto.

“Quanto maior a integração entre Estado e municípios, maior o resultado para nossos alunos, para nossa sociedade. O regime de colaboração entre esses entes tem que ser cada vez maior, com apoio, inclusive na questão pedagógica”, afirmou o governador Eduardo Riedel.