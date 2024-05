MS Ativo fortalece parcerias entre Governo de MS e mais quatro municípios com obras de infraestrutura

O Programa MS Ativo tem sido um grande instrumento para a cooperação entre o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e os 79 municípios, fortalecendo parcerias em prol do desenvolvimento local.

Na edição desta sexta-feira (3) do Diário Oficial do Estado (DOE), quatro municípios tiveram seus convênios formalizados. Aral Moreira, Taquarussu, Batayporã e Japorã foram contemplados com investimentos significativos em obras de infraestrutura, totalizando um montante de R$ 9,8 milhões.

Em Aral Moreira, está em andamento um convênio para a execução de obras de infraestrutura urbana, incluindo pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em diversas ruas do Bairro Vila Satélite. O investimento estimado é de mais de R$ 2,3 milhões.

Já em Taquarussu, o convênio prevê a pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em diversas vias do município, com um investimento superior a R$ 4,4 milhões.

Batayporã também será beneficiada com obras de infraestrutura urbana, abrangendo a pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no Residencial Antônio Olímpio Pinheiro e na Vila Maria Gonçalves da Silva. O investimento previsto é de mais de R$ 2,4 milhões.

Além disso, Japorã receberá recursos para a construção da Capela Mortuária, promovendo melhorias na infraestrutura local, com um investimento previsto de mais de R$ 533 mil.

Sob a liderança do governador Eduardo Riedel, a Seilog (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística), por meio da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) e em parceria com a Casa Civil, tem realizado uma força-tarefa para firmar convênios de obras de infraestrutura nos municípios. Até agora, 44 representantes municipais já estiveram na Seilog para assinatura dos convênios que estão sendo publicados no Diário Oficial, e formalização das parcerias.

O montante planejado para ser investido em obras de infraestrutura urbana, construção civil, estradas, pontes, vias vicinais, bem como melhorias em energia e logística nos aeroportos e aeródromos municipais deve chegar a R$ 2,8 bilhões destinados a contratos e convênios somente em 2024.

Esses investimentos refletem o compromisso do Governo do Estado em fortalecer parcerias com os municípios, promovendo o desenvolvimento socioeconômico e a melhoria da qualidade de vida da população sul-mato-grossense.

“O Programa MS Ativo continua desempenhando um papel fundamental na transformação e no progresso das comunidades locais em todo o Estado, sem deixar ninguém para trás. Toda equipe da Seilog e Agesul tem trabalhado incansavelmente para assegurar o cumprimento desses índices e metas, e na construção de um Estado mais próspero e desenvolvido”, finaliza o secretário Hélio Peluffo.