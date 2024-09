MS celebra prêmio em competição nacional de estética animal na Expopet Cuiabá

A Suprova (Superintendência de Políticas Integradas de Proteção da Vida Animal), ligada à Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), participou da Expopet Cuiabá nos dias 7 e 8 de setembro.

O evento, reconhecido por reunir soluções, produtos e serviços inovadores no setor pet, destacou-se como um importante ponto de encontro para profissionais de todo o Brasil. Mato Grosso do Sul foi representado na competição por Wilson Glagau, que conquistou o terceiro lugar na categoria Tosa Bebê.

A edição deste ano proporcionou dois dias de imersão nas mais recentes tendências do mercado pet, além de ser uma oportunidade valiosa para a criação de conexões e o fortalecimento de negócios.

A Expopet, assim como o Festival Vida Animal, promovido em Mato Grosso do Sul pelo Governo do Estado, visa não apenas o desenvolvimento econômico do setor, mas também a valorização das ONGs e protetores de animais, bem como dos profissionais de estética animal.

O superintendente da Suprova, Carlos Eduardo Rodrigues, destacou a importância da participação do estado no evento e celebrou a conquista de Wilson Glagau.

“Cada corte de pelo molda não apenas o visual dos nossos animais, mas também o futuro da profissão. Parabéns ao Wilson por destacar Mato Grosso do Sul em uma disputa acirrada com profissionais de todo o país. É um orgulho ver nossos groomers ganhando visibilidade nacional”.

A participação de Mato Grosso do Sul na Expopet Cuiabá também reforçou a necessidade de colaboração entre os estados vizinhos na preservação do bioma Pantanal. Durante o evento, Carlos Eduardo conversou com os organizadores, que se comprometeram a participar do Festival Vida Animal no próximo ano.

“Compartilhamos um bioma riquíssimo, que merece toda a nossa atenção. É fundamental discutirmos a responsabilidade ambiental em conjunto, além de celebrarmos a vida animal e os profissionais envolvidos nesse cuidado”, comentou o superintendente.

Para Carlos Eduardo, a presença de Mato Grosso do Sul na Expopet reforça a repercussão positiva do Festival Vida Animal e valoriza os profissionais da estética animal.

“Ter o Wilson representando o Estado e conquistando um prêmio em meio a competidores de todo o Brasil foi uma vitória significativa. Eventos como esse destacam a importância e o talento dos groomers, que muitas vezes não recebem a visibilidade que merecem”, completou.

Wilson Glagau, que competiu na categoria Tosa Bebê, celebrou o resultado com entusiasmo.

“Foi uma competição de alto nível, com profissionais de várias regiões do país. Tive alguns desafios, especialmente com a cachorrinha da raça maltês, que tinha um pelo mais delicado, mas com técnica e dedicação consegui garantir o terceiro lugar para Mato Grosso do Sul. Foi gratificante representar nosso Estado em um evento desse porte”.