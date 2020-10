Em 10 anos, 68 municípios terão 100% de coleta e tratamento de esgoto; já a decisão sobre ICMS evitou perda de R$ 1,2 bilhão na arrecadação

A semana terminou com duas importantes vitórias para a população sul-mato-grossense: a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de manter com o Estado a arrecadação de ICMS sobre o gás natural e o resultado do leilão do serviço de esgotamento sanitário dos 68 municípios.

Na quinta-feira (22), o STF resolveu um impasse que se alongava há 14 anos e que ameaçava provocar uma perda bilionária na arrecadação de Mato Grosso do Sul, prejudicando obras e ações. “É uma decisão positiva que cria uma segurança jurídica. O gás é um dos principais itens de arrecadação do Estado. Não é um dinheiro novo, mas significa R$ 1,2 bilhão por ano ou 13% da arrecadação e a perda desse recurso poderia quebrar o nosso Estado”, explicou o governador Reinaldo Azambuja.

Por 5 votos a 4, o Supremo decidiu a legitimidade de Mato Grosso do Sul na cobrança de ICMS sobre o gás natural que chega ao país através do Gasbol, por Corumbá. O imposto sobre o produto boliviano é uma das principais receitas de Mato Grosso do Sul.O Supremo Tribunal Federal (STF) julgou três Ações Cíveis Originárias (ACOs 854, 1076 e 1093). As ações foram propostas pelo Estado de Mato Grosso do Sul, respectivamente em face aos estados de São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul que discutiam a legitimidade ativa da cobrança de ICMS.

Esgotamento sanitário

Já na sexta-feira (23), a boa notícia veio da B3, em São Paulo (SP). A empresa Aegea Saneamento e Participações S.A venceu o pregão da Parceria Público-Privada (PPP) da Sanesul, com a oferta tarifária de R$ 1,36 por m³ de esgoto – um deságio de 38,46% em relação ao preço inicialmente fixado pelo edital, de R$ 2,21 (m³).

Com esse resultado, a companhia levou o contrato de prestação dos serviços públicos de esgotamento sanitário em 68 Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul. A previsão é de que, durante os 30 anos de concessão, sejam investidos R$ 3,8 bilhões pela empresa, sendo aproximadamente R$ 1 bilhão em obras e R$ 2,8 bilhões na operação e manutenção do sistema de esgoto. A Aegea deve começar a operar em Mato Grosso do Sul a partir do segundo semestre de 2021.

“O maior ganho para Mato Grosso do Sul é a abreviação do tempo de implantação da universalização da coleta do esgotamento sanitário que garante qualidade de vida e saúde para a população do Estado. O deságio de mais de 38% na tarifa inicial também é importante porque capitaliza ainda mais a empresa para investir em água, possibilitando o Estado ter um sistema de saneamento com mais qualidade”, finalizou o governador Reinaldo Azambuja.