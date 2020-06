A SES anuncia, com pesar, o registro de mais dois óbitos por coronavírus em Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira (26). Com isso, o Estado contabiliza 67 vítimas da doença.

A 66ª vítima era uma mulher, de 46 anos, residente de Nova Andradina. Sofria de diabetes e doença renal crônica. Estava internada no Hospital Regional de Nova Andradina desde 23 de junho. Coleta de swab em 24 de junho para exame RT-PCR. Ainda sem resultado. Diagnóstico positivo por teste rápido em 25 de junho. Faleceu na noite de 25 de junho.

A 67ª vítima era um homem de 77 anos, morador de Dourados e sem comorbidades. Estava internado no Hospital Evangélico de Dourados desde 17 de junho. Com quadro de pneumonia grave e com a piora do seu estado, faleceu na noite de 25 de junho.

MS registra: 8 óbitos em Campo Grande, 5 em Três Lagoas, 2 em Batayporã, 2 em Paranaíba, 2 em Vicentina, sendo que um faleceu no Estado de São Paulo, 20 em Dourados, sendo 1 douradense que morreu em Tocantins, 2 óbitos de Brasilândia, 3 em Itaporã, 1 em Iguatemi, 2 em Rio Brilhante, 1 em Sidrolândia, 2 em Ponta Porã, 6 em Corumbá, 1 em Douradina, 1 em Deodápolis, 1 em Anastácio, 1 em Itaquiraí, 2 em Guia Lopes da Laguna, 1 em Glória de Dourados, 01 em Naviraí ,01 em Fátima do Sul, 01 em Amambai e 01 em Nova Andradina.