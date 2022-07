O deputado estadual Gerson Claro (PP) afirmou na noite dessa segunda-feira (25) que Mato Grosso do Sul criou um modelo de gestão de sucesso ouvindo as lideranças locais sobre as maiores demandas dos municípios.

“É um modelo de ouvir as pessoas, as autoridades locais, os prefeitos, vereadores, para saber o que é prioridade. Quando o Estado se organiza para os municípios crescerem, sendo uma mola propulsora, o prefeito trabalha, os vereadores dão suporte, e as coisas acontecem naturalmente. Gera mais emprego, mais renda, mais receita, mais recursos para acontecerem novas obras e ações”, afirmou o parlamentar, durante reunião em Sidrolândia com a presença da prefeita Vanda Camilo (PP) e de pelo menos 400 pessoas, onde aproveitou para prestar contas de seu mandato.

Gerson refere-se a ações como o projeto “Governo Presente”, onde o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), o então secretário de Infraestrutura, Eduardo Riedel, e técnicos de diversas pastas, percorreram as 79 cidades de Mato Grosso do Sul para entender suas principais demandas e obras prioritárias para a população.

“O governo do Estado prioriza um modelo de desenvolvimento regional, abrindo novos caminhos para a produção, reduzindo custos de transporte e criando cenários propícios para que nosso Estado seja cada vez mais competitivo, o que inclui pavimentação de rodovias e ferramentas para melhorar o escoamento da safra”, disse.

Nesse sentido, Gerson destacou as obras para concretizar a rota Bioceânica, que ligará Mato Grosso do Sul a outros países e facilitará as exportações para a Ásia.

Sidrolândia faz parte desse processo e já se prepara para um novo momento de desenvolvimento. Já foram iniciadas, a partir de gestões de Gerson Claro, as obras para a chegada do gás natural à cidade, o que deve atrair novas indústrias.

“Também conseguimos obras de asfalto e recapeamento de estradas, como do acesso ao Capão Seco, Capão Bonito, Serra da Urca (Bolicho Seco), acesso ao frigorífico Balbinos e reconstrução da MS-162, entre outras ações”, citou, destacando ainda o trabalho da ex-ministra Tereza Cristina na destinação de recursos para o Estado, visando o desenvolvimento do agronegócio.

De acordo com o deputado, esse modelo de gestão municipalista, que procura atender as prioridades regionais, além da estruturação da malha viária e melhorias no sistema de logística, atrai investimentos como a Suzano, Arauco, Seara, Inpasa e Aurora, entre outras grandes empresas.