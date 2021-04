Mato Grosso do Sul está na mira de operação deflagrada pela Polícia Federal do Acre, desta segunda-feira (20), contra fraude na concessão de benefícios previdenciários. Grupo é suspeito de montar esquema para se beneficiar com aposentadoria por idade e auxílio-maternidade a segurados especiais, atendidos como trabalhadores rurais. Pelo menos um mandado de busca e apreensão foi cumprido em Campo Grande.

Outros dois mandados foram cumpridos no Acre, na cidade de Sena Madureira. Até o momento, não foram divulgadas muitas informações ou os nomes dos investigados, nem mesmo o local onde o mandado foi cumprido aqui na Capital. Denominada “Escambo”, a operação é resultado de investigações que começaram em maio de 2017, quando a Polícia Federal identificou indícios de uso de documentos falsos para comprovar a atividade rural, além de inserção de dados no sistema atestando indevidamente essa condição. Os envolvidos responderão pelos crimes de estelionato previdenciário, falsidade ideológica, inserção de dados falsos em sistema de informações e corrupção eleitoral, com penas de até 12 anos de prisão.