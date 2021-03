Mato Grosso do Sul é o estado com maior percentual da população imunizada contra Covid-19 do Brasil. No Estado são 9,97% dos habitantes totais vacinados contra a doença com a primeira dose. O levantamento foi realizado pelo Consórcio de Imprensa e publicado no último domingo (28). Assim, 280.101 pessoas já receberam a primeira dose em MS. Sendo que destas, 90.415 já tomaram a segunda dose também.

Então, são 3,22% da população sul-mato-grossense que possui imunização completa contra Covid-19. Somando as duas doses, o Estado já aplicou 370.516 unidades de vacinas contra o coronavírus .No Estado é utilizada a Coronavac, produzida no país pelo Instituto Butantan, e a Astrazeneca, produzida no Brasil pela Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz).

Vacinação por grupos

Dados do vacinômetro, disponibilizados pela SES (Secretaria de Estado de Saúde) e atualizados até às 13h desta segunda-feira (29), mostram que 67.048 trabalhadores da Saúde já foram imunizados. Sendo que 30.471 já tomaram a segunda dose da vacina. Assim, 43.733 idosos com 80 anos ou mais foram vacinados e 28.760 já receberam o reforço da vacina. Entre 75 e 79 anos, 42.744 tomaram a primeira dose e 3.654 a segunda. Já os idosos de 70 a 74 anos, somam 59.897 vacinados e 1.628 já receberam a segunda dose do imunizante.

Entre 65 e 69 anos, são 26.634 pessoas imunizadas e 187 já tomaram a segunda dose. Por fim, entre os idosos de 60 a 64 anos, são 3.012 vacinados e 124 receberam o reforço da vacina. Os idosos em instituições somam 2.229 vacinados e 1.763 já recebeu a segunda dose. Indígenas que moram em aldeias são 31.962 dos vacinados e 24.362 tomaram a segunda dose. PcDs (Pessoas com Deficiência) que são institucionalizadas, representam 379 dos imunizados, sendo que 121 tomou a segunda dose. E por fim, quilombolas começaram a ser vacinados, sendo 911 vacinados até esta segunda-feira (29) e apenas três tomaram a segunda dose.