Mato Grosso do Sul continua sendo o estado brasileiro com maior investimento per capita. De janeiro a junho de 2022, foram R$ 1,09 bilhão, o que representa R$ 445,08 por habitante, mais do que qualquer outro estado brasileiro.

Na sequência aparecem Santa Catarina, com R$ 401,70 por habitante, e Mato Grosso, com R$ 306,41. O último lugar é o Rio Grande do Norte, com R$ 53,66 por habitante. Os números são do Tesouro Nacional.

Esse dinheiro está no asfalto das rodovias e das ruas e avenidas, na entrega de casas e lotes urbanizados, reforma e ampliação de escolas, construção de hospitais e até mesmo onde não é possível ver a olho nu, como no caso das obras de saneamento básico.

Entre as entregas estão obras emblemáticas como os hospitais regionais da Costa Leste Magid Thomé, de Três Lagoas; o Bioparque Pantanal; e as 300 moradias populares do residencial Jardim Canguru.

Segundo o governador Reinaldo Azambuja, Mato Grosso do Sul colhe os frutos de um trabalho de planejamento e de medidas duras, como as reformas administrativa (reduzindo de 17 para nove as secretarias) e previdenciária e a implantação de um teto de gastos para todos os poderes.

“Isso é resultado de um trabalho que começou lá atrás, quando tomamos medidas duras, até impopulares, mas necessárias para deixar o Estado de pé. Enfrentamos as dificuldades, a intolerância de alguns, e fizemos as reformas estruturantes. Decidimos agir com responsabilidade. Temos uma das menores estruturas administrativas do País. Decidimos gastar menos com o Governo para investir mais nas pessoas” , afirmou o governador.

“Aprimoramos os mecanismos de transparência. Estávamos na última posição, na lanterninha, e hoje somos os primeiros. A consequência disso está aí: investimentos em todos os municípios, obras de infraestrutura, empregos e atração também de capital privado, graças a credibilidade de conquistamos”, prosseguiu.

Responsável por tocar as obras, o secretário de Estado de Infraestrutura, Renato Marcílio, faz uma avaliação semelhante. “Mato Grosso do Sul fez a lição de casa, com uma política fiscal responsável o que nos permitiu ter capacidade de investir. Podemos afirmar, com absoluta certeza, que semeamos bem para ter uma boa colheita. Os investimentos em infraestrutura chegaram aos 79 municípios, melhorando a qualidade de vida da população sul-mato-grossense, com asfalto, saneamento básico, moradias, pavimentação de rodovias, construção de pontes de concreto que permitem ao nosso Mato Grosso do Sul seguir avançando”.

INVESTIMENTO DOBROU

Além disso, Mato Grosso do Sul dobrou o valor investido no primeiro semestre de 2022, tanto em relação ao mesmo período do ano passado, quanto no comparativo com o período de janeiro a junho de 2018.

Em quatro anos, o crescimento foi de 95,6%. Já no comparativo com os primeiros seis meses de 2021 o aumento foi ainda maior: 124,7%. Os dados foram divulgados pelo jornal Valor Econômico.

Com o aumento da arrecadação impulsionado pela retomada da economia, inflação e alta de commodities, os outros 26 estados e o Distrito Federal também elevaram os investimentos no primeiro semestre de 2022 contra iguais meses do ano passado, em termos reais.

INVESTIMENTOS PRIVADOS

Além dos investimentos com recursos públicos, Mato Grosso do Sul também construiu Parcerias Público-Privadas e uma política de incentivos fiscais que tem atraído empreendimentos bilionários.

Por meio da PPP da Sanesul, a empresa Aegea vai universalizar, até 2031, o esgotamento sanitário dos 68 municípios atendimentos pela estatal, em um investimento de R$ 3,8 bilhões.

Já a Sonda do Brasil, por meio da PPP da Infovia Digital, vai implantar 7 mil quilômetros de fibra óptica aos 79 municípios do Estado e implementar internet em alta velocidade em 119 praças públicas. Com a parceria, a velocidade de transmissão de dados vai saltar de 4MBps para 30MBps.

Somado a tudo isso, Mato Grosso do Sul tem recebido investimentos privados bilionários como a unidade da chilena Arauco, em Inocência, e a da Suzano, em Ribas do Rio Pardo, que estão gerando milhares de empregos e renda.